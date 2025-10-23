Neue US-Botschafterin Gingrich von Bundespräsidentin empfangen

Keystone-SDA

Die neue US-Botschafterin Callista Gingrich hat Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am Donnerstag ihr Beglaubigungsschreiben überreicht. Die Verbündete von Präsident Trump wird als Botschafterin in der Schweiz und in Liechtenstein die Interessen der USA vertreten.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Aufnahme von Gingrichs Tätigkeit teilte die US-Botschaft selbst am Donnerstagabend auf der Online-Plattform X mit.

Die Katholikin war von 2017 bis 2021, während der ersten Amtszeit von Donald Trump, US-Botschafterin im Vatikan. Gingrich stammt aus dem US-Bundesstaat Wisconsin und soll Schweizer Wurzeln haben, väterlicherseits polnische.

Sie bezeichnet sich selbst als Unternehmerin, Autorin, Dokumentarfilmemacherin und Musikerin. So ist sie die Geschäftsführerin einer Multimedia-Produktions- und Beratungsunternehmens, wie das US-Aussenministerium anlässlich ihrer Nomination geschrieben hatte. Mit ihrer Firma produzierte Gingrich mehrere Dokumentarfilme und veröffentlichte eine Serie von Kinderbüchern.

Ursprünglich hatte Gingrich Musik studiert. 1988 begann sie ein Praktikum als Kongressmitarbeiterin in Washington D. C. und blieb bis 1995 als Büroleiterin beim House Committee für Agrikultur. Während dieser Zeit lernte sie ihren Ehemann Newt Gingrich kennen.

Das Ehepaar gilt in Washington als enge Verbündete des US-Präsidenten. Newt Gingrich hatte Trump bereits bei dessen erstem Wahlkampf frühzeitig unterstützt und zählte zu seinen engsten Fürsprechern.