Neue Wohnungen im Koch-Areal sind nicht rechtzeitig fertig

Keystone-SDA

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Die Genossenschaft Kraftwerk1 hat den Einzug ins Zürcher Koch-Areal verschoben. Wegen Lieferengpässen warten Mietende bis zu zwölf Wochen auf ihre Wohnungen.

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(Keystone-SDA) Gravierende Lieferverzögerungen verhindern die termingerechte Fertigstellung der neuen Siedlung auf dem Koch-Areal, wie die Bau- und Wohngenossenschaft Kraftwerk1 kürzlich in einer Mitteilung schrieb. Demnach können die behördlichen Vorschriften für den Bezug nicht eingehalten werden, da insbesondere die Treppenhäuser noch nicht fertiggebaut sind.

Eigentlich hätten die ersten Mietparteien bereits Ende Oktober einziehen sollen, doch nun verschieben sich die Bezugstermine um sechs bis zwölf Wochen. Voraussichtlich planmässig möglich sei der Einzug laut der Genossenschaft einzig im Hauseingang 56.

Suche nach Zwischenlösungen

Weil die schlechte Nachricht die Betroffenen sehr kurzfristig erreichte, führt die Genossenschaft nun Gespräche mit den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern. Im Vordergrund steht die Suche nach temporärem Wohnraum und Lagermöglichkeiten.

Für Ausweichmöglichkeiten greift Kraftwerk1 auch auf das eigene Netzwerk zurück. Die rund 5000 Genossenschafterinnen und Genossenschafter wurden in der Mitteilung gebeten, freie Plätze zwischen Ende Oktober und Ende Februar 2027 zu melden.