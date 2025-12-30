Neuer Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin tritt Amt an

Keystone-SDA

Mit Raphaël Bourquin tritt im Kanton Freiburg am 1. Januar ein neuer Generalstaatsanwalt sein Amt an. Er folgt auf Fabien Gasser, der das Amt während 15 Jahren innehatte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 54-jährige Bourquin war im Mai gewählt worden. Die Abgeordneten mussten damals zwischen zwei internen Kandidaten der Freiburger Staatsanwaltschaft entscheiden, die beide der Mitte-Partei angehörten.

Bourquin, seit 2016 stellvertretender Generalstaatsanwalt, setzte sich gegen Marc Bugnon mit 65 Stimmen zu 42 Stimmen durch. Bourquin überzeugte gemäss Mitteilung des Grossen Rates durch «sein Engagement und seine Vision für die Zukunft der Staatsanwaltschaft».

Fabien Gasser durfte nach drei fünfjährigen Amtszeiten nicht mehr kandidieren. Er wird am 1. Februar seine neue Funktion als stellvertretender Bundesanwalt antreten. Der 51-jährige folgt auf Jacques Rayroud.