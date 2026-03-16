Neues Lern- und Forschungszentrum im Tech Cluster Zug geplant

Im Tech Cluster Zug soll ein Zentrum für Lernen, Forschung und Praxis entstehen. Dort sollen künftig Studierende der ETH Zürich, Lernende und Berufsfachpersonen aus der Industrie gemeinsam an realen Projekten arbeiten.

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Das Projekt wird laut Mitteilung der Zuger Volkswirtschaftsdirektion von der ETH Zürich, dem Kanton Zug, der Stadt Zug und derzeit neun Firmen getragen. Das Ziel sei es, die Hochschulbildung und die Berufsbildung zu verbinden und das «duale Bildungssystem» weiterzuentwickeln.

Geplant sind auf dem Areal der Tech Cluster Zug AG Lernräume, Werkstätten und «Begegnungszonen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit».

Für die erste Etappe sind über zehn Jahre 110 Millionen Franken veranschlagt. Der Kanton Zug beteiligt sich laut Communiqué vom Montag mit 55 Millionen, die Stadt Zug mit 27,5 Millionen Franken. Weitere Finanzgelder steuern die Firmen und die ETH Zürich bei, hiess es weiter.

Damit das Projekt zustande kommt, benötigt es die Zustimmung des Kantonsrats und des Stadtparlaments sowie der Stimmberechtigten in der Stadt Zug. Stimmen alle zu, könnte der Umbau im Jahr 2027 starten. Der Bezug des Gebäudes ist 2029 geplant, wie die Direktion weiter mitteilte.

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