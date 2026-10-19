Nicole Loeb gewinnt HIV-Wirtschaftspreis 2026

Keystone-SDA

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Nicole Loeb hat den Wirtschaftspreis 2026 der Sektion Bern des Handels- und Industrievereins (HIV) gewonnen. Die Verwaltungsratspräsidentin des Warenhauses Loeb wurde am Montag für ihr Engagement zugunsten des stationären Detailhandels und belebter Innenstädte geehrt.

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(Keystone-SDA) Loeb führt das Berner Traditionsunternehmen in fünfter Generation. «Sie verwaltet nicht einfach ein unternehmerisches Erbe, sie entwickelt es weiter», sagte Giorgio Albisetti, Präsident der HIV-Sektion Bern, gemäss Communiqué in seiner Laudatio.

Unter Nicole Loebs Führung setze das Warenhaus auf persönliche Begegnungen und das unmittelbare Erlebnis vor Ort statt auf die Nachahmung des Onlinehandels, teilte der HIV mit. So seien klassische Verkaufsflächen zu Orten weiterentwickelt worden, an denen Kundinnen und Kunden verweilen und Neues entdecken können.

Während der Coronapandemie entwickelte das Unternehmen unter Loebs Leitung neue Raumnutzungen, unter anderem hoch über den Dächern von Bern. Das Warenhaus betreibt neben dem Hauptsitz in Bern weitere Standorte in Thun und Biel.

Der Wirtschaftspreis der HIV-Sektion Bern wird seit 1985 vergeben.