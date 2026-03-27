Nidwaldner Museum ist ein halbes Jahr auch eine Disco

Keystone-SDA

Das Nidwaldner Museum zeigt in einer neuen Ausstellung, wo im Kanton in den letzten 150 Jahren musikalisch die Post abgegangen ist. "No Time To Lose - Von Stubeten, Dancings und Discos" ist bis am 1. November im Salzmagazin zu sehen.

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(Keystone-SDA) Wie das Museum zur Vernissage vom Freitagabend mitteilte, soll die Ausstellung zeigen, wie Musik zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Alltags geworden ist. Sie stellt dabei jene Orte ins Zentrum, an denen sich die Menschen trafen, um Musik zu hören, zu tanzen und zu feiern.

Gezeigt wird, welche Bedeutung die Volksmusik vor über hundert Jahren hatte, wie die Dancings durch den Jazz einen modernen Touch erhielten, oder wie das «Happy Day» in Wolfenschiessen zu einem Hotspot des Nachtlebens für die ganze Innerschweiz wurde.

Themen der Ausstellung sind ferner die Auswirkungen der technischen Entwicklung auf das musikalische Vergnügen und die moralischen Debatten. Auch Nidwaldner Musikgrössen werden präsentiert. In einer nachgebauten Disco der 1970er-Jahre können die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung vergangene Tanzkultur erleben.