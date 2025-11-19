Pöstlerin stirbt bei Unfall in Knutwil LU

Keystone-SDA

Eine 57-jährige Frau ist am Mittwochvormittag in Knutwil bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau beabsichtigte, mit ihrem dreirädrigen Motorrad nach links auf eine Nebenstrasse abzubiegen. Dabei wurde sie von einem nachfolgenden Auto erfasst.

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Luzern bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen Bericht des «Blick», wonach die Frau auf einem dreirädrigen Motorrad der Post unterwegs war.

Die Motorradfahrerin verletzte sich bei der Kollision schwer und verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung schrieb. Die Mauenseestrasse zwischen St. Erhard und Mauensee war aufgrund des Unfalls rund 3,5 Stunden gesperrt.