The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Papst betet für erschossenen US-Aktivisten Kirk

Keystone-SDA

Papst Leo XIV. hat den erschossenen rechten US-Aktivisten Charlie Kirk nach Angaben des Vatikans in seine Gebete eingeschlossen. Das Oberhaupt von weltweit 1,4 Milliarden Katholiken bete sowohl für Kirk, der vergangene Woche einem Attentat zum Opfer fiel, als auch für dessen Frau und Kinder, teilte ein Vatikan-Sprecher mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zugleich sei der Papst besorgt über politische Gewalt. Der Pontifex appelliert nach diesen Angaben dazu, «sich von Rhetorik und Instrumentalisierungen fernzuhalten, die zu Polarisierung und nicht zu Dialog führen». Papst Leo ist das erste Oberhaupt der katholischen Kirche aus den USA. Der 70-Jährige ist seit Mai im Amt. Neben seinem US-Pass hat er auch die Staatsbürgerschaft aus Peru, wo er früher als Bischof und Missionar tätig war, sowie die des Vatikans.

Kirk – ein Podcaster und prominenter Unterstützer von US-Präsident Donald Trump – war vor einer Woche auf dem Campus einer Universität im Bundesstaat Utah angeschossen worden und starb später im Krankenhaus. Die Tat reiht sich ein in eine Serie politisch motivierter Gewalttaten in den Vereinigten Staaten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
5 Likes
44 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft