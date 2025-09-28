The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Parkkarten in der Stadt Zürich kosten künftig mehr

Keystone-SDA

Das Stadtzürcher Stimmvolk hat am Sonntag die neue Parkkartenverordnung mit einem Ja-Stimmenanteil von 52,8 Prozent angenommen. Künftig richtet sich die Gebühr für eine Parkkarte in der Blauen Zone nach dem Gewicht des Autos.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) 63’763 Personen stimmten für die neue Verordnung, 56’948 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 52,6 Prozent.

Zur Abstimmung kam es, weil ein bürgerliches Komitee das Referendum gegen den Gemeinderatsbeschluss ergriffen hatte. Neu müssen Autobesitzer ihre Jahreskarte nach der Grösse des Autos bezahlen. Ebenfalls wird zwischen Elektroauto und Benziner unterschieden.

Künftig gilt in Zürich zudem das «Bieler Modell»: Autobesitzerinnen und Autobesitzer dürfen nur noch dann eine Parkkarte beantragen, wenn sie auf Privatgelände, etwa in Tiefgaragen, keine Möglichkeit haben, einen Parkplatz zu mieten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft