Parkkarten in der Stadt Zürich kosten künftig mehr
Das Stadtzürcher Stimmvolk hat am Sonntag die neue Parkkartenverordnung mit einem Ja-Stimmenanteil von 52,8 Prozent angenommen. Künftig richtet sich die Gebühr für eine Parkkarte in der Blauen Zone nach dem Gewicht des Autos.
(Keystone-SDA) 63’763 Personen stimmten für die neue Verordnung, 56’948 lehnten sie ab. Die Stimmbeteiligung lag bei 52,6 Prozent.
Zur Abstimmung kam es, weil ein bürgerliches Komitee das Referendum gegen den Gemeinderatsbeschluss ergriffen hatte. Neu müssen Autobesitzer ihre Jahreskarte nach der Grösse des Autos bezahlen. Ebenfalls wird zwischen Elektroauto und Benziner unterschieden.
Künftig gilt in Zürich zudem das «Bieler Modell»: Autobesitzerinnen und Autobesitzer dürfen nur noch dann eine Parkkarte beantragen, wenn sie auf Privatgelände, etwa in Tiefgaragen, keine Möglichkeit haben, einen Parkplatz zu mieten.