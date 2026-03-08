Parteiloser Pascal Liederer wird Gemeinderat in Muttenz BL

Der parteilose Pascal Liederer hat bei der Ersatzwahl den Sprung in den Gemeinderat von Muttenz BL geschafft. Er erhielt 3187 Stimmen und liess den FDP-Kandidaten Martin Thurnheer (1484 Stimmen) deutlich hinter sich, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die beiden traten als Kandidaten für die Nachfolge von Alain Bai (FDP) an, der per Ende Juni 2026 aus dem Gemeinderat zurücktritt. Mit der Wahl des parteilosen Liederer verlieren die Freisinnigen einen von zwei Sitzen in der Gemeindeexekutive von Muttenz. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 42 Prozent.