The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Perlen Industrieholding geht Partnerschaft mit Pulpex ein

Keystone-SDA

Die Perlen Industrieholding hat eine Partnerschaft mit dem britischen Verpackungstechnologieunternehmen Pulpex geschlossen. Damit erhält das Unternehmen exklusive Produktionsrechte für Papierflaschen auf Faserbasis in der Schweiz, Österreich, Italien und Süddeutschland.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gemeinsam mit ihrer Tochter Perlen Papier werde die Perlen Industrieholding die erste Produktionspartnerin von Pulpex, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Derzeit werde die industrielle Umsetzung der Technologie im erweiterten DACH-Raum geprüft. Ein möglicher Produktionsstart wird für 2027 in Aussicht gestellt.

Die von Pulpex entwickelte Verpackungslösung ist laut Mitteilung weltweit einzigartig. Sie basiert auf gegossenen Papierfasern und ermöglicht die Herstellung recycelbarer Flaschen für Anwendungen etwa in den Bereichen Getränke, Kosmetik und Lebensmittel.

Mit der Vereinbarung stärke Perlen ihre strategische Ausrichtung auf nachhaltige Verpackungslösungen, hiess es weiter.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft