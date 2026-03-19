Perlen Industrieholding geht Partnerschaft mit Pulpex ein

Keystone-SDA

Die Perlen Industrieholding hat eine Partnerschaft mit dem britischen Verpackungstechnologieunternehmen Pulpex geschlossen. Damit erhält das Unternehmen exklusive Produktionsrechte für Papierflaschen auf Faserbasis in der Schweiz, Österreich, Italien und Süddeutschland.

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(Keystone-SDA) Gemeinsam mit ihrer Tochter Perlen Papier werde die Perlen Industrieholding die erste Produktionspartnerin von Pulpex, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Derzeit werde die industrielle Umsetzung der Technologie im erweiterten DACH-Raum geprüft. Ein möglicher Produktionsstart wird für 2027 in Aussicht gestellt.

Die von Pulpex entwickelte Verpackungslösung ist laut Mitteilung weltweit einzigartig. Sie basiert auf gegossenen Papierfasern und ermöglicht die Herstellung recycelbarer Flaschen für Anwendungen etwa in den Bereichen Getränke, Kosmetik und Lebensmittel.

Mit der Vereinbarung stärke Perlen ihre strategische Ausrichtung auf nachhaltige Verpackungslösungen, hiess es weiter.