Piero Esteriore und seine Brüder gehen getrennte Wege

Keystone-SDA

Die "Esteriore Brothers" schlagen ein neues Kapitel auf: Der ehemalige "MusicStar"-Teilnehmer Piero Esteriore und seine drei Brüder gehen künftig musikalisch getrennte Wege, wie "blick.ch" am Dienstag berichtete.

(Keystone-SDA) Bereits Anfang Februar hatten Piero Esteriore und die Esteriore Brothers den Schritt auf Instagram verkündet. «Nach vielen intensiven Jahren des gemeinsamen Musikmachens, grossen Shows und unvergesslichen Momenten» werden beide Seiten sich jeweils auf ihren eigenen musikalischen Weg begeben, hiess es in dem Post. Unterzeichnet mit den Namen der Bandmitglieder Piero, Mimmo, Gabriele und Amedeo hätten sie sich bei den Fans für ihre jahrelange Treue bedankt.

Der in Aesch BL aufgewachsene Italiener Piero hatte im Jahr 2004 an der Castingshow «MusicStar» des Schweizer Fernsehens teilgenommen und den dritten Platz erreicht. Zusammen mit seinen Brüdern ist er in den vergangenen Jahren als «Esteriore Brothers» aufgetreten. Das Gesangsquartett begeisterte Fans mit italienischen Klassikern und Popsongs mit mediterranem Flair.