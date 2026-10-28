Pistor will bis 2030 jeden zweiten Lastwagen elektrisch betreiben

Keystone-SDA

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Die Grosshändlerin Pistor aus Rothenburg LU will bis 2030 die Hälfte ihrer Lastwagen elektrisch betreiben. Dafür plant das Unternehmen Investitionen von 15 Millionen Franken.

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(Keystone-SDA) Am Mittwoch hat das Unternehmen den 30. Elektro-Lastwagen in Betrieb genommen, wie es in einer Mitteilung schrieb. Allein in diesem Jahr kamen laut Communiqué elf Elektro-Lastwagen hinzu. Damit sind mittlerweile knapp ein Drittel der insgesamt 109 firmeneigenen Lastwagen an den Standorten Rothenburg LU, Chavornay VD und Sennwald SG elektrisch unterwegs.

Die genossenschaftlich organisierte Grosshändlerin Pistor beliefert Bäckereien und Confiserien sowie Gastronomie- und Gesundheitsbetriebe mit Nahrungsmitteln und Non-Food-Artikeln.