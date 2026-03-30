Polizei deckt bei Razzia in Bar in Dietikon illegales Geldspiel auf

Keystone-SDA

Bei einer Razzia am Samstagabend in einer Bar in Dietikon haben die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) und die Kantonspolizei Zürich illegales Geldspiel aufgedeckt. Die ESBK eröffnete drei Strafverfahren.

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(Keystone-SDA) Die Strafverfahren richten sich gegen den Verantwortlichen der Bar und zwei weitere vor Ort anwesende Personen, wie die ESBK am Montag mitteilte. Die Beschuldigten müssen sich wegen mutmasslicher Verstösse gegen das Geldspielgesetz verantworten.

Es war bereits die dritte Razzia in dieser Bar seit 2023. Insgesamt sassen an mehreren Spieltischen in der Bar 23 Personen, an mindestens drei Tischen spielten die Anwesenden Kartenspiele.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten neben dem 7590 Euro sowie 1850 Schweizer Franken in bar auch vier Pokertische und mehrere Säcke mit Spieljetons sowie IT-Material und Mobiltelefone, wie es weiter heisst.