Polizei fasst Serieneinbrecher in Lysser Garage

Keystone-SDA

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Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag einen 31-Jährigen bei einem Einbruch in eine Autogarage in Lyss erwischt und vorläufig festgenommen. Der Mann gestand inzwischen zwei weitere Delikte in der Region.

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(Keystone-SDA) Eine Meldung über den Einbruch an der Bernstrasse ging kurz vor 03.25 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine eingeschlagene Scheibe fest und trafen in der Garage schliesslich auf den Mann. Er liess sich widerstandslos festnehmen, nachdem ihm der Einsatz eines Diensthundes angedroht worden war.

Im Zuge weiterer Ermittlungen gab der 31-Jährige laut der Mitteilung zu, für zwei weitere Einbruchdiebstähle in Autogaragen in der Region Bern verantwortlich zu sein. Am Tatort wurde ein zuvor in einer anderen Garage gestohlenes Auto sichergestellt und im Anschluss dem Besitzer zurückgegeben.

Der Mann muss sich vor der Justiz verantworten, wie es weiter hiess. Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland leitet die weiteren Ermittlungen. Die Polizei prüft zudem Zusammenhänge zu ähnlich gelagerten Fällen.