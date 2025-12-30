Polizei hält renitenten Mann in Bern an

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat am Montagnachmittag einen Mann angehalten, der sich in der Eingangshalle eines Hotels auffällig benahm und Gegenstände beschädigte. Die Einsatzkräfte mussten einen Taser einsetzen.

(Keystone-SDA) Die Polizei war kurz vor 14 Uhr alarmiert worden, wie sie in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ergriff der Mann die Flucht und behändigte ein Messer. Als die Polizisten mit dem Einsatz eines Tasers drohten, legte der Mann das Messer beiseite. Er konnte zunächst zu Boden gebracht werden, dann versuchte er, ein Einsatzmittel der Polizei in die Hände zu bekommen.

Schliesslich setzte die Polizei den Taser ein, um den Verdächtigen in Gewahrsam nehmen zu können. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort ins Spital gebracht. Nach Angaben der Polizei blieb er unverletzt. Weitere Ermittlungen zur Klärung des Vorfalls sind im Gang.