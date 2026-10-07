Polizei verhaftet nach Schlagstock-Angriff einen Mann in Uzwil SG

Keystone-SDA

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Nach mehreren Drohungen gegen verschiedene Personen und Schlägen mit einem Schlagstock gegen einen Mann hat die Polizei am Sonntagmorgen einen 27-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Beim Deutschen stellte sie neben dem Schlagstock auch eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 4 Uhr erhielt die Notrufzentrale die Meldung, dass in einem Zug von Gossau nach Uzwil ein Mann auf eine Frau losgehe. Dies schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch in einem Communiqué. Am Bahnhof Uzwil traf eine Patrouille auf mehrere Personen, die zuvor von diesem Mann angegangen worden waren. Er selbst hatte sich bereits vom Bahnhof entfernt.

Die Abklärungen ergaben gemäss Polizeiangaben, dass der später festgenommene 27-jährige Deutsche zuvor gemeinsam mit einer 35-jährigen Schweizerin in Gossau unterwegs gewesen war. Dabei soll es zu körperlichen und verbalen Übergriffen des 27-Jährigen gegenüber seiner Begleiterin gekommen sein.

Danach fuhren die beiden mit dem Zug in Richtung Uzwil. Im Zug wurden Drittpersonen, darunter ein 21-Jähriger, auf das Verhalten des Mannes gegenüber der Frau aufmerksam und sprachen ihn darauf an. Daraufhin wurde er auch gegenüber diesen Personen ausfällig und bedrohte sie, schrieb die Polizei weiter.

Mehrmals auf 21-Jährigen eingeschlagen

Nachdem die Beteiligten am Bahnhof Uzwil ausgestiegen waren, soll der 27-Jährige mehrmals mit einem Schlagstock auf den 21-Jährigen eingeschlagen haben. «Er verletzte ihn jedoch nur leicht», so die Polizei in ihrer Mitteilung weiter.

Der 27-jährige Tatverdächtige wurde letztlich in der Nähe des Bahnhofs festgenommen. Er musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.