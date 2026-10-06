Polizist erwischt Diebespaar in Sursee LU in flagranti

Keystone-SDA

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Ein Diebespaar hat am Freitag in Sursee LU mit derselben Masche mehrere Personen um ihren Schmuck erleichtert. Bei einem weiteren Versuch wurden sie jedoch von einem Polizisten, der sich nicht im Dienst befand, beobachtet und aufgehalten.

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(Keystone-SDA) Eine Polizeipatrouille nahm die 28-jährige Frau und den 30-jährigen Mann aus Rumänien schliesslich fest, wie die Luzerner Polizei am Dienstag mitteilte. Bei ihrer Masche verwickelten die mutmasslichen Diebe ihre Opfer unter einem Vorwand in ein Gespräch. Im Verlaufe dessen hängte die Frau dem Opfer eine Kette um, bei der es sich um Modeschmuck handelt. Darauf umarmte sie die betroffene Person, während deren eigener, wertvoller Schmuck abgenommen wurde. Die Luzerner Polizei warnt davor, sich im Gespräch mit unbekannten Personen ablenken zu lassen.