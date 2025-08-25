The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Polizisten in Lausanne wegen rassistischer Nachrichten suspendiert

Keystone-SDA

Rassistische, sexistische, antisemitische oder diskriminierende Nachrichten zirkulierten unter Lausanner Polizisten in Whatsapp-Gruppen. Die Stadtverwaltung zeigt sich zutiefst schockiert und ergreift Massnahmen, insbesondere mit einer ersten Reihe von Suspendierungen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden privaten Whatsapp-Gruppen hatten sechs respektive 48 Mitglieder. Es wurde noch nicht alles analysiert, aber die Stadt Lausanne hat bereits vier Personen suspendiert. Weitere Suspendierungen werden in den nächsten Tagen folgen, wie der für die Polizei zuständige Stadtrat Pierre-Antoine Hildbrand (FDP) am Montag an einer Medienkonferenz bekannt gab.

Neben diesen Suspendierungen, die später zu Entlassungen führen könnten, laufen auch strafrechtliche Ermittlungen.

Die Stadtverwaltung will ausserdem eine «tiefgreifende Reform» durchführen. Für den Stadtpräsidenten Grégoire Junod (SP) «gibt es ein Problem der systemischen Diskriminierung», das es zu lösen gelte.

«Dieser Fall schadet dem Image der Lausanner Polizei schwer», sagte Hildbrand.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
19 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft