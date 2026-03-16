Postauto-Fahrpersonal gedenkt der Opfer von Kerzers FR

Keystone-SDA

Zahlreiche Postauto-Fahrerinnen und -Fahrer haben am Montag schweizweit der Opfer des verheerenden Busbrands von Kerzers gedacht. Im Rahmen einer freiwilligen Schweigeminute hielten sie Fahrzeuge an und taten ihre Solidarität mit dem Dreiklanghorn oder der Hupe kund.

1 Minute

(Keystone-SDA) Trotz der Freiwilligkeit ging die Post davon aus, dass sich die Mitarbeitenden nach Möglichkeit an der Aktion um 14 Uhr beteiligt haben. «Denn auch aus den Reihen des Fahrpersonals kam die Idee der Gedenkminute auf», hiess es bei der Medienstelle auf Anfrage.

Sechs Menschen starben in den Flammen von Kerzers, fünf weitere wurden verletzt. Unter den Toten des Brandes vom 10. März war auch der Postauto-Fahrer.