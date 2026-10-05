Postauto kollidiert in Haslen AI mit einem Wasserhydranten

Keystone-SDA

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Ein Postauto ist am Montag in Haslen AI mit einem Wasserhydranten kollidiert. Der 62-jährige Buschauffeur sowie die sechs Passagiere blieben gemäss der Polizei unverletzt. Der Sachschaden am Postauto sei "beträchtlich".

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(Keystone-SDA) Aus noch nicht geklärten Gründen geriet der Bus nach einer Kurve über den Strassenrand hinaus. Dort überfuhr das Postauto einen Wasserhydranten sowie eine Haltestellensignalisation, schrieb die Innerrhoder Kantonspolizei am Montag in einem Communiqué.