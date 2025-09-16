The Swiss voice in the world since 1935
Raser fährt mit über 70 km/h zu viel über den Julierpass GR

Keystone-SDA

Die Bündner Polizei hat am Montag eigenen Angaben zufolge einen Raser am Julierpass gestoppt. Der Brite fuhr statt den erlaubten 80 km/h mit 151 Sachen über den Pass. Die Polizei aberkannte ihm daraufhin seinen ausländischen Führerausweis.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Geschwindigkeitsmessungen führten die Beamten bei der Julieralp durch, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag schrieb. Der 51-jährige Brite war gegen 16.30 Uhr vom Hospiz in Richtung Silvaplana unterwegs. Er wird nun wegen eines Raserdelikts angezeigt und musste ein Depot hinterlegen.

