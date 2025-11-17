Raser wird in Adliswil mit 195 km/h erwischt

Keystone-SDA

Ein 30-jähriger Ukrainer ist in der Nacht auf Samstag in Adliswil ausserorts mit Tempo 195 km/h erwischt worden. Er wurde festgenommen.

(Keystone-SDA) Kurz nach drei Uhr nachts sei einer Patrouille in Adliswil ein Fahrzeug wegen dessen Fahrweise aufgefallen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit.

Als das Fahrzeug von der Albisstrasse in die Sihltalstrasse abbog, beschleunigte der Autofahrer massiv bis zu einer Spitzengeschwindigkeit von rund 195 km/h. In Langnau am Albis konnte der Autofahrer dann von einer Patrouille kontrolliert werden.

Die Polizisten verhafteten den 30-jährigen Ukrainer und nahmen ihm den Führerausweis auf der Stelle ab. Nach der polizeilichen Befragung beantragte die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft.