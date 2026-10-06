Referendum gegen neue AKW in Bern eingereicht

In Bern wurde ein Referendum gegen neue Kernkraftwerke eingereicht Keystone-SDA

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Ein breites Bündnis hat nach eigenen Angaben über 131'800 Unterschriften für das Referendum gegen den Bau neuer Atomkraftwerke gesammelt. Am Dienstag wurden die Unterschriften bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht.

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(Keystone-SDA) Hinter dem Referendum stehen die SP, die Grünen, die GLP, Teile der Mitte-Partei sowie zahlreiche Organisationen wie die Schweizerische Energie-Stiftung und Greenpeace Schweiz.

Das Bündnis «Nein zu neuen AKW» wirft dem Bundesrat und dem Parlament vor, am Willen der Bevölkerung vorbei zu politisieren. Die Stimmberechtigten hätten sich klar für eine auf erneuerbaren Energien basierende Zukunft ausgesprochen.

Kommt das Referendum offiziell zustande, dürften die Schweizer Stimmberechtigten frühestens am 28. Februar 2027 über die Gesetzesänderung abstimmen können.