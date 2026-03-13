Regenz der Uni Basel lehnt Verlängerung von Schenker-Wicki ab

Keystone-SDA

Andrea Schenker-Wicki darf nicht über drei Amtsperioden hinaus Rektorin der Universität Basel bleiben. Die Regenz der Universität Basel hat ein entsprechendes Angebot von ihr abgelehnt, wie die Hochschule am Freitag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Stelle soll neu besetzt werden. Die seit 2015 amtierende Schenker-Wicki wollte im kommenden Jahr ursprünglich in den Ruhestand gehen, gemäss Mitteilung bot sie jedoch an, ihr Amt zwei Jahre länger auszuüben, «um zentrale strategische Prozesse in einer wichtigen Phase zu begleiten und abzuschliessen.» Damit ist allen voran die Verhandlungen mit den Trägerkantonen Baselland und Basel-Stadt über die Finanzierung der Leistungsperiode 2030-2033 gemeint.

Trotzdem beschloss die Regenz, das Mandat der Rektorin nicht über das Frühjahrssemester 2027 hinaus zu verlängern, wie es weiter heisst. Das Gremium würdige ausdrücklich die engagierte und erfolgreiche Amtsführung von Schenker-Wicki. Die Regenz besteht aus 77 Mitgliedern und fungiert quasi als Parlament der Universität.

Zuerst hatte die BZ Basel darüber berichtet. Demnach seien aus Sicht der Regenz drei Amtsperioden genug und es brauche neue Ideen und Impulse.

Die im Jahr 1959 geborene Ökonomin Schenker-Wicki ist seit August 2015 Rektorin der Universität Basel. Sie trat die Nachfolge von Antonio Loprieno an.