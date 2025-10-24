Riehen und Bettingen BS warnen vor Betreten der Wälder nach Sturm

Keystone-SDA

Die baselstädtischen Gemeinden Riehen und Bettingen warnen vor Lebensgefahr in ihren Wäldern. Diese werden derzeit abgesperrt, weil Bäume umstürzen oder schwere Äste herabfallen könnten, wie der Riehner Gemeinderat in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Im Nachgang an das Sturmtief «Benjamin» sind zahlreiche Bäume aufgrund der durch Regen aufgeweichten Böden umsturzgefährdet, wie es heisst. Auch Parkanlagen sollten «nur mit besonderer Vorsicht» betreten werden und der Aufenthalt unter Bäumen sei «unbedingt zu vermeiden».

Das Sturmtief habe in den Gemeinden erhebliche Schäden verursacht. Die Aufräumarbeiten werden aufgrund der Weiträumigkeit der Schäden einige Zeit in Anspruch nehmen, wie es weiter heisst.