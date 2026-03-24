Riesenstein klemmt Arbeiter in Valsot ein und verletzt ihn schwerst

Keystone-SDA

Ein zwei Kubikmeter grosser Naturstein hat sich am Montagnachmittag in einem alten Engadinerhaus in Valsot GR aus der Wand gelöst und einen Arbeiter eingeklemmt. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er sich in einem kritischen Zustand befindet, wie ein Polizeisprecher zu Keystone-SDA sagte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 37-jährige Italiener habe bei dem Unfall unzählige Brüche erlitten. Vorwiegend sei der Unterkörper betroffen, aber auch der Oberkörper habe etwas abbekommen – so trug er neben dutzenden Brüchen auch innere Verletzungen davon, sagte ein Sprecher der Kantonspolizei Graubünden am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Der Arbeiter war im Engadinerhaus mit Umbauarbeiten im Keller beschäftigt gewesen, als sich der Stein löste. Seine Kollegen eilten ihm sofort zu Hilfe und stützten den Riesenstein, bis die Rettungskräfte eintrafen. Dies war sein «grosses Glück», so der Polizeisprecher. Auch der weiche Kellerboden habe sicher noch schlimmere Folgen verhindert. Der Verunfallte befand sich am Dienstag aber nach wie vor in kritischem Zustand.

Um den Mann unter dem Stein hervorzuholen wurde die Strassenrettung der Feuerwehr Pisoc hinzugezogen, wie die Polizei in einer Mitteilung zum Unfall schrieb. Eine Rega-Crew flog den 37-Jährigen schliesslich nach Chur ins Kantonsspital.