Roger Schawinski kaufte einst Marihuana für Jimmy Cliff

Keystone-SDA

Roger Schawinski hat laut eigenen Angaben einst in Zürich Marihuana für den inzwischen verstorbenen Reggae-Sänger Jimmy Cliff besorgt. "Das war das Gratiskonzert im Autonomen Jugendzentrum (AJZ), das ich organisierte", sagte Schawinski den "Tamedia"-Zeitungen.

(Keystone-SDA) «Jimmy bat darum, also habe ich etwas Ganja für ihn im AJZ gekauft – und wurde prompt denunziert», erzählte Schawinski. So habe er in einem Fanzine über sich gelesen, er besorge sein Hasch im AJZ. Es war das Jahr 1981, als Cliff auf Tournee war und Schawinski ihn für den spontanen Auftritt in Zürich anfragte.

Der Radiopionier und die Reggae-Legende hätten sich bereits zuvor mehrmals getroffen. Auch Bob Marley habe Schawinski kennengelernt, als er ihn vor dessen Konzert in Zürich am Flughafen abgeholt habe. «Reggae war für mich der Sound der Stunde – und ein Sound, der der gehässigen Stimmung entgegenwirken konnte», sagte Schawinski weiter im Interview.

Jimmy Cliff ist diese Woche im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Cliff zählt zu den Pionieren der Reggae-Musik und gilt als Förderer des im Jahr 1981 verstorbenen Bob Marley.