Rollerfahrerin nach Unfall in Glarus verletzt im Spital

Keystone-SDA

Bei einem Verkehrsunfall in Glarus ist eine Frau mittelschwer verletzt worden. Sie musste ins Spital gebracht werden. Die Frau war auf einem Elektroroller unterwegs und kollidierte mit einem Auto, dessen Fahrerin sie übersehen hatte, wie die Glarner Polizei am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 17.30 Uhr, wie es heisst. Die Autofahrerin sei auf der Gerichtsshausstrasse geradeaus in Richtung Hauptstrasse gefahren, die Rollerfahrerin sei von links auf der Burgstrasse her gekommen. An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden.