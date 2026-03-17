Romeo Deplazes wird definitiv Chef von Energie 360°

Keystone-SDA

Der neue Chef des Stadtzürcher Gas- und Wärmeversorgers Energie 360° heisst Romeo Deplazes. Der 55-Jährige führt das Unternehmen bereits seit November 2025 interimistisch, nachdem es Jörg Wild per sofort verlassen hatte.

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(Keystone-SDA) Romeo Deplazes leite seit Januar 2016 den Bereich Lösungen, teilte Energie 360° am Dienstag mit. Mit Romeo Deplazes übernehme eine erfahrene Führungspersönlichkeit die Leitung von Energie 360°, wird Verwaltungsratspräsident und Stadtrat Michael Baumer (FDP) zitiert. Dies in einer Phase, in der die Transformation des Energiesystems entscheidend voranschreite.

Deplazes Vorgänger, Jörg Wild, hatte sich als Geschäftsführer bei den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) beworben. Die Stadt Zürich verhandelt mit den EKZ über einen Verkauf der Aktienmehrheit von Energie 360°. Linke Parteien forderten daraufhin die Entlassung Wilds, sie sahen einen Interessenskonflikt. Wild entschied sich selber, das Unternehmen zu verlassen, wie dieses im November mitteilte.

Im Dezember 2025 hatte das Zürcher Stadtparlament bei der Budgetdebatte die Gelder für die Verkaufsverhandlungen gestrichen. Trotzdem bekräftigten die EKZ Mitte Januar gegenüber dem «Tages-Anzeiger» ihr Interesse an Energie 360°.