Russland weist ungarische Diplomaten aus

Keystone-SDA

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Fast einen Monat nach dem Rauswurf von zehn russischen Diplomaten aus Ungarn weist nun das Aussenministerium in Moskau Vertreter des EU-Mitgliedsstaates aus.

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(Keystone-SDA) Die Gruppe ungarischer Diplomaten der Botschaft in Moskau und der Generalkonsulate in St. Petersburg und Kasan müsse Russland binnen der nächsten zwei Wochen verlassen, teilte das Ministerium mit. Eine konkrete Zahl der Betroffenen nannte die Behörde nicht. Üblich sind aber «spiegelbildliche» Reaktionen – also dieselbe Anzahl an Diplomaten. Das ungarische Aussenministerium teilte auf seiner Facebook-Seite mit, dass es die Ausweisung seiner Diplomaten zur Kenntnis nehme.

Das Ministerium in Moskau teilte mit, einem Vertreter der ungarischen Botschaft sei ein deutlicher Protest gegen die grundlose und unfreundliche Ausweisung russischer Diplomaten übermittelt worden. Das Aussenministerium hatte bereits unmittelbar nach dem Schritt der ungarischen Regierung am 8. September eine harte Reaktion angekündigt, aber sich damit bis jetzt Zeit gelassen.

Ungarn hatte ohne nähere Angaben erklärt, dass die Russen wegen Aktivitäten ausgewiesen würden, «die für Diplomaten gemäss der Wiener Konvention inakzeptabel» seien. Russische Diplomaten sehen sich immer wieder Vorwürfen ausgesetzt, auch für die Geheimdienste ihres Landes tätig zu sein.

«Wir verteidigen unsere Souveränität», teilte dazu Ministerpräsident Peter Magyar bei Facebook mit. Unter Magyars Vorgänger Viktor Orban waren die Beziehungen zwischen Budapest und Moskau lange Zeit vergleichsweise gut. Orban hatte sich auch nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wiederholt mit Kremlchef Wladimir Putin getroffen.

In seiner Reaktion auf die nunmehrige Ausweisung seiner Diplomaten aus Russland schrieb das Budapester Aussenministerium: «Ungarn ist an einer Eskalation der diplomatischen Spannungen nicht interessiert, hält aber zugleich seine frühere Entscheidung aufrecht, die auf Erwägungen in Hinblick auf die nationale Sicherheit beruhte.»