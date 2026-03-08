Sabine Bucher zieht in den Gemeinderat von Sissach BL ein

The Swiss voice in the world since 1935
Keystone-SDA

Die Stimmbevölkerung von Sissach hat die ehemalige Regierungsratskandidatin Sabine Bucher (GLP) am Sonntag in den Gemeinderat gewählt. Sie holte bei der Ersatzwahl 1652 Stimmen, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte.

(Keystone-SDA) Auch Tea Virolainen (Stechpalme) schaffte mit 1304 Stimmen die Wahl in den Gemeinderat. Bei der Ersatzwahl galt es zwei Sitze in der Exekutive neu zu besetzen. Sonja Gerber (SVP) schaffte mit 1061 das absolute Mehr ebenfalls, verpasste aber als Drittplatzierte den Einzug in den Gemeinderat.

Die Landrätin Sabine Bucher trat letztes Jahr als Regierungsratskandidatin bei der Ersatzwahl um die Nachfolge von Monica Gschwind (FDP) an. Im zweiten Wahlgang im November unterlag sie jedoch dem FDP-Kandidaten Markus Eigenmann.

