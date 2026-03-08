Sarnen gliedert Camping und Bad in eine Aktiengesellschaft aus

Keystone-SDA

Die Gemeinde Sarnen kann ihre Freizeiteinrichtungen im Seefeld in eine AG auslagern. Die Stimmberechtigten des Obwaldner Hauptortes segneten die Ausgliederung in eine kommunale Aktiengesellschaft mit einem Ja-Stimmenanteil von 84,5 Prozent ab.

(Keystone-SDA) Der Schaffung der Seefeld Park Sarnen AG stimmten 3590 zu, 657 lehnten sie ab, wie die Gemeinde am Sonntag mitteilte. Die Stimmbeteiligung betrug 58,9 Prozent.

Mit dem Ja zur Auslagerung gehen Campingplatz, Badi und Restaurant, die seit 2021 der Gemeinde gehören, in die neue Aktiengesellschaft über. Heute ist der Seefeld Park Sarnen mit diesen drei Freizeiteinrichtungen in der Gemeindeverwaltung integriert.

Die Gemeinde bleibt jedoch alleinige Eigentümerin der Seefeld-Aktien. Eine Beteiligung von Dritten an der AG ist «vertraglich ausgeschlossen», wie der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft mitteilte.

Mit der Ausgliederung soll die Gemeindeverwaltung entlastet werden, zudem belaste die defizitäre Badi die Gemeinderechnung nicht mehr, hiess es. Den von der Gemeinde früher genannten jährlichen Verlust von rund 450’000 Franken will die neue AG künftig mit Gewinnen aus dem Campingplatz und dem Restaurant decken.

Laut Botschaft wird die neue AG im vierten Quartal des Jahres gegründet. Die Gemeinde stattet den Seefeld Park Sarnen mit einem Aktienkapital von einer Million Franken aus.