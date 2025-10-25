Satiriker Dominic Deville freut sich auf Halloween

Keystone-SDA

Satiriker Dominic Deville freut sich auf den 31. Oktober. Der Halloween-Fan sammelt Gruselobjekte. Vor diesen graust es ihm nicht, vor Sonntagen aber sehr wohl, wie er erzählt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Den Sonntag findet Deville langweilig. Dann schläft er aus, obwohl er Ausschlafen gar nicht so mag, wie er in einem Interview mit Tamedia vom Samstag sagt.

Am liebsten würde er den Sonntag komplett vermeiden. Zur Ablenkung schaut er dann manchmal den Filmklassiker «The Godfather». «Am besten alle drei Teile hintereinander. Dann ist der Sonntag schon durch», sagt der Komiker.

Schade für Deville, fällt Halloween dieses Jahr auf einen Freitag. Das Gruselfest hätte ihm den sauren Sonntag vermutlich versüsst.