The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Schlagersängerin Beatrice Egli tankt bei Spaziergängen Kraft

Keystone-SDA

Schlagersängerin Beatrice Egli liebt die Natur. Besonders diejenige in der Schweiz gibt ihr Energie: "Bei einem Spaziergang kann ich den Kopf frei kriegen und neue Kraft tanken", sagte die 37-Jährige dem Onlineportal des "Blicks".

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Sie schätze es, wenn sie zu Hause im Kanton Schwyz sei und einfach nur abschalten könne. «Die Schweiz ist und bleibt meine Heimat», so Egli weiter. «Hier fühle ich mich geborgen.»

Und nicht zu vergessen seien natürlich ihre Freundinnen und ihre Familie in der Schweiz, diese seien das Wichtigste in ihrem Leben. Sie möge es auch, dass sie in der Schweiz auch als Person des öffentlichen Interesses Ruhe und Frieden haben könne, und das Leben quasi seinen normalen Lauf nehme.

«Lustigerweise fühle ich mich in der Stadt anonymer als auf dem Land, wo die Leute häufiger mit mir reden wollen oder ich ihre Blicke spüre», sagte die Sängerin weiter. Damit habe sie aber kein Problem – im Gegenteil, sie freue sich über diese Art der Zuneigung. Diese sei in der Schweiz nämlich stets zurückhaltend, anständig und sehr respektvoll.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft