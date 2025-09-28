Schlagersängerin Beatrice Egli tankt bei Spaziergängen Kraft

Schlagersängerin Beatrice Egli liebt die Natur. Besonders diejenige in der Schweiz gibt ihr Energie: "Bei einem Spaziergang kann ich den Kopf frei kriegen und neue Kraft tanken", sagte die 37-Jährige dem Onlineportal des "Blicks".

(Keystone-SDA) Sie schätze es, wenn sie zu Hause im Kanton Schwyz sei und einfach nur abschalten könne. «Die Schweiz ist und bleibt meine Heimat», so Egli weiter. «Hier fühle ich mich geborgen.»

Und nicht zu vergessen seien natürlich ihre Freundinnen und ihre Familie in der Schweiz, diese seien das Wichtigste in ihrem Leben. Sie möge es auch, dass sie in der Schweiz auch als Person des öffentlichen Interesses Ruhe und Frieden haben könne, und das Leben quasi seinen normalen Lauf nehme.

«Lustigerweise fühle ich mich in der Stadt anonymer als auf dem Land, wo die Leute häufiger mit mir reden wollen oder ich ihre Blicke spüre», sagte die Sängerin weiter. Damit habe sie aber kein Problem – im Gegenteil, sie freue sich über diese Art der Zuneigung. Diese sei in der Schweiz nämlich stets zurückhaltend, anständig und sehr respektvoll.