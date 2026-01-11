Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken gestorben

Keystone-SDA

Der Schweizer Autor und Publizist Erich von Däniken ist am Samstag im Alter von 90 Jahren verstorben. Das teilte ein Vertreter mit und wurde der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag von Erich von Dänikens Tochter bestätigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Cornelia von Däniken sagte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, ihr Vater sei altersbedingt im Spital von Interlaken gestorben. Die Nachricht vom Tod des weltbekannten Schweizer Autors und Publizisten findet sich auch auf Webseiten, welche Erich von Däniken gewidmet sind.

Als umstrittener Götterforscher machte sich Erich von Däniken weltweit einen Namen. Seine Bücher verkauften sich millionenfach. Von Däniken wurde am 14. April 1935 im aargauischen Zofingen geboren. Mit «Erinnerungen an die Zukunft» im Jahr 1968 löste von Däniken einen Science-Fiction-Boom aus und eroberte die Bestsellerlisten.

Dem Erstling folgten zahlreiche weitere Bücher, Dokumentarfilme und Fernsehserien. Aus dem Hobbyforscher von Däniken wurde ein Unternehmer, später gründete er eine Stiftung.