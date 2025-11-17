Schweizer Hotels auch im Oktober mit mehr Übernachtungen

Keystone-SDA

Die Schweizer Hotels haben auch im Monat Oktober mehr Gäste beherbergt als im Vorjahr. Gemäss einer ersten Schätzung des Bundesamts für Statistik (BFS) vom Montag nahm die Zahl der Logiernächte um 4,0 Prozent zu. Damit setzt sich der positive Trend der Vormonate fort.

(Keystone-SDA) Bei den Schweizer Gästen betrug der Zuwachs an Übernachtungen 5,7 Prozent. Bei den internationalen Gästen waren es im Oktober 2,2 Prozent mehr Logiernächte als im Vorjahr.

Von Januar bis Ende September hatte die Branche bereits 34,4 Millionen Übernachtungen (+1,9%) registriert. Mit den nun veröffentlichten Oktober-Zahlen liegt die Hotellerie klar auf Kurs, den Rekord von 42,8 Millionen Übernachtungen aus dem Vorjahr erneut zu übertreffen.

Eine zweite Schätzung zu den September-Zahlen wird das BFS am 24. Novmeber publizieren. Die definitiven und absoluten Werte für Januar bis Oktober folgen am 8. Dezember.