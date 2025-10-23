Schweizer Sängerin Veronica Fusaro plant Südamerikatournee

Keystone-SDA

Die schweizerisch-italienische Sängerin Veronica Fusaro aus Thun hat soeben ihr zweites Album herausgegeben und arbeitet derzeit mit ihrem Team an einer Tournee durch Südamerika. Dies verriet sie in einem Interview mit der "Berner Zeitung".

1 Minute

(Keystone-SDA) Beim neuen Album mit dem Titel «Looking for Connection» (Suche nach Verbindung) gehe es primär auch um die Suche nach potenziellen Hörerinnen und Hörern, sagte Fusaro im Interview. «Wir haben das Netz in unseren Händen, aber das Mysterium wird immer grösser: Wie bringe ich meine Musik zu den Leuten, die sie mögen?»

Dass die Musikerin auf Spotify viele Fans aus Mexiko oder Südamerika verzeichnet, veranlasste sie und ihr Team, an einer Südamerikatournee zu arbeiten. Es sei aber noch nicht definitiv, sagte sie hierzu.

Musik spiele dort noch immer eine grosse Rolle, entsprechend sei auch der Markt. Viele grossartige Konzerte der Musikgeschichte hätten in Südamerika stattgefunden, beispielsweise der Auftritt von Tina Turner 1988 in Rio de Janeiro.