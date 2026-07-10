Seilbahn Lauterbrunnen-Grütschalp geht wieder in Betrieb

Keystone-SDA

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Nach umfassender Modernisierung nimmt die Luftseilbahn zwischen Lauterbrunnen und der Grütschalp am Samstag den Betrieb wieder auf. Die neue Kabine bietet Platz für 135 Personen, zudem wurde die Talstation erneuert.

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(Keystone-SDA) Die erste Fahrt findet am Samstagmorgen um 6.06 Uhr statt, wie die Bergbahn Lauterbrunnen-Mürren (BLM) am Freitag mitteilte. Damit sei die Reise von Lauterbrunnen nach Mürren wieder durchgehend möglich. Die erneuerte Adhäsionsbahn zwischen der Grütschalp und Mürren ist bereits seit zwei Jahren in Betrieb.

Kernstück der Erneuerung ist die neue Kabine mit Platz für 135 Personen, die künftig unbegleitet verkehren wird. Die alte Variante bot Platz für hundert Personen. Zudem seien die gesamte Anlage technisch erneuert und sicherheitsrelevante Komponenten wie etwa der Antrieb ersetzt worden.

Auch die Talstation wurde aufgewertet. Ein zusätzliches Perron, neue Rolltreppen und ein Lift sollen den Komfort und die Sicherheit verbessern. Umfassend revidiert wurde zudem die Güterumladeanlage auf der Grütschalp, die für die Versorgung des Bergdorfs Mürren zentral ist.

Zweite Etappe steht an

In einer zweiten Bauphase soll bei der Bergstation ein Energiespeichersystem installiert werden. Dieses wird die bei der Talfahrt erzeugte Energie speichern, um sie bei der Bergfahrt wieder zu nutzen. Später soll eine Photovoltaikanlage auf den Dächern der Station Grütschalp das System ergänzen.

Die Kosten für die bisherigen Arbeiten beliefen sich auf rund 7,5 Millionen Franken, wie die BLM weiter mitteilte. Der Kanton Bern beteiligte sich mit einem zinslosen, rückzahlbaren Darlehen am Vorhaben.