Sieben Personen verletzt nach Verkehrsunfall in Birmensdorf

Keystone-SDA

Drei Fahrzeuge kollidierten am Donnerstagnachmittag in Birmensdorf. Dabei wurden sieben Personen verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Um 13.55 Uhr fuhr ein Autolenker auf der Aargauerstrasse von Oberwil-Lieli Richtung Birmensdorf, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Als er links in eine Nebenstrasse abbiegen wollte, kollidierte ein Lieferwegenfahrer, der in gleiche Richtung hinter dem Auto fuhr, mit dem Heck des Autos. Der Lieferwagenfahrer geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem korrekt entgegenkommenden Auto zusammen. Darin befanden sich fünf Insassen, die durch den Aufprall leicht bis mittelschwer verletzt wurden.

Der 31-jährige Lieferwagenfahrer erlitt durch die beiden Kollisionen schwere Verletzungen und musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Sein Beifahrer wurde mittelschwer verletzt. Er und alle anderen verletzten Personen wurden mit mehreren Rettungswagen in verschiedene Spitäler transportiert.

Die Unfallursache wird nun durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl untersucht. Wegen des Unfalls blieb die Aargauerstrasse bis am Abend gesperrt.