Software One macht 2025 wieder Gewinn

Keystone-SDA

Software One ist im Geschäftsjahr 2025 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Für das laufende Jahr rechnet der IT-Dienstleister aus Stans NW im Zuge der laufenden Integration von Crayon mit einem weiterem Wachstum, mit steigenden Margen und mit Effizienzgewinnen.

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(Keystone-SDA) Der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen hatte bereits im Februar ein Umsatzwachstum von 1,4 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken kommuniziert. Damit lag das Unternehmen leicht über der eignen Prognose. Klammert man die Übernahme von Crayon aus, sank der organische Umsatz um 1,3 Prozent.

Am Dienstag kommunizierte das Unternehmen einen bereinigten Jahresgewinn von 89,6 Millionen Franken, was einem Plus von knapp 23 Prozent entspricht. Nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS ergab sich ein Gewinn von 1,4 Millionen, im Vergleich zu einem Verlust von 1,6 Millionen Franken im Vorjahr. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 0,15 Franken je Anteil erhalten nach 0,30 Franken im Vorjahr.

Anfang Juli 2025 hat Software One den norwegischen Konkurrenten Crayon komplett übernommen. Seit Beginn von 2026 wurde die Marke vollständig in Software One integriert. Die Führungsstrukturen auf regionaler und Länderebene sind operativ, das neue Betriebsmodell wird in den wichtigsten Märkten eingeführt. Bis Ende 2026 will Software One Synergieeffekte von 100 Millionen Franken erzielen.

Mit Blick nach vorne stellt Software One für 2026 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBITDA-Marge von über 23 Prozent auf vergleichbarer kombinierter Basis in Aussicht.