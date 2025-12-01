Somalischer Khat-Schmuggler im Wallis verhaftet

Keystone-SDA

Eine nächtliche Patrouille des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) hat im Wallis einen Somalier abgefangen, der 125 Kilogramm Rohkhat und 400 Gramm Khat-Saft mit sich führte. Diese Betäubungsmittel waren in sechs Koffern versteckt.

(Keystone-SDA) Der 40-jährige Mann mit Wohnsitz im Kanton Waadt wurde in der Nacht auf den 17. Oktober auf der Fahrt nach Brig verhaftet, nachdem er zuvor den Zoll in Gondo VS passiert hatte, wie das BAZG am Montag mitteilte.

Neben den sechs Koffern mit Khat fanden die Zöllner im Fahrzeug mehr als zehntausend Franken sowie rund hundert Euro, die unter dem Bodenteppich versteckt waren.

Der Somalier und die Betäubungsmittel wurden der Polizei übergeben. Eine Untersuchung der Walliser Staatsanwaltschaft ist im Gange.