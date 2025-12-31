Sportjournalistin Annette Fetscherin will keine Kristallkugel

Keystone-SDA

SRF-Sportjournalistin und Moderatorin Annette Fetscherin würde eine Kristallkugel für einen Blick in die Zukunft ignorieren. "Ich bin sehr froh, dass ich nicht weiss, was in der Zukunft passieren wird", sagt sie in einem Interview mit Tamedia vom Mittwoch.

(Keystone-SDA) Angst vor der Zukunft hat Fetscherin nicht. Doch ein Blick in die Kristallkugel hätte für sie etwas Verbindliches. Das Gesehene könne man gar nicht mehr ändern, sagt die Sportmoderatorin. Genau das sei es aber, was für sie das Leben ausmache: Dass man Sachen beeinflussen könne, die auf einen zukämen.

Die Thurgauerin glaubt daran, dass man vieles von dem, was im Leben passiert durch Entscheidungen und Handlungen mitbestimmen kann. Wenn sie sich dann mal doch falsch entschieden habe, würde sie auch das nicht ändern wollen. «Man lernt aus allem Erlebten und entwickelt sich weiter», sagt die 42-Jährige.