Spritpreise schwanken von Region zu Region stark

Keystone-SDA

Was Autofahrer seit Jahren vermuten, untermauert nun eine Studie: Die Benzin- und Dieselpreise in der Schweiz schwanken von Region zu Region sehr stark.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Generell lasse sich sagen, dass Benzin und Diesel entlang der Autobahnen deutlich teurer seien als in peripheren Gebieten, lautet das Fazit einer Erhebung des Touring Club Schweiz (TCS). Ausserdem spiele auch die Konkurrenzsituation eine Rolle. «Wo es viele Tankstellen hat, spielt der Markt eher.»

Blickt man auf die Durchschnittswerte der einzelnen Kantone, zeigt sich laut der Erhebung, dass Diesel und Bleifrei 95 im Kanton Baselland am günstigsten sind, für Bleifrei 98 ist es der Kanton Jura. Teuer tankt man laut den Angaben in den Kantonen Uri (Bleifrei 95/Diesel) sowie Genf (Bleifrei 98).

Grosse Bandbreite

Gewaltig sind die Unterschiede beim Blick auf die einzelnen Tankstellen. Bei Bleifrei 95 etwa reicht die Bandbreite des Durchschnittspreises von 1,52 bei einer Tankstelle in Brügg BE bis 2,37 bei einer Zapfsäule in der Stadt Zürich.

Schweizweit am günstigsten tankt man allerdings in der Bündner Gemeinde Samnaun. Diese ist allerdings Zollausschlussgebiet, weshalb die dortigen Tankstellen den Treibstoff ohne Mineralölsteuer verkaufen können. Für die Auswertung wurden die Tankstellen in Samnaun deshalb nicht berücksichtigt.

Bei allen Unterschieden: Im mehrjährigen Vergleich seien die Benzin- und Dieselpreise im Jahr 2025 so niedrig gewesen wie seit vier Jahren nicht mehr, heisst es in der Studie weiter.

Die Auswertung basiert auf Angaben der TCS-Community. Im letzten Jahr seien von ihr die Preise von rund 3800 Tankstellen in der ganzen Schweiz mehr als einmal aktualisiert worden.