St. Moritz bewilligt 114 Millionen Franken teures Eissportzentrum

Die Gemeinde St. Moritz GR kann ein Eissportzentrum für 114 Millionen Franken bauen. Die Stimmberechtigten haben einen entsprechenden Rahmenkredit klar bewilligt.

(Keystone-SDA) Für das Eissportzentrum und die sogenannte Arealentwicklung Islas sprachen sich 1048 Stimmberechtigte aus, dagegen waren 462. Das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 69,4 Prozent. Die Stimmbeteiligung betrug hohe 63 Prozent.

Die Arealentwicklung Islas mit dem Eissportzentrum ist eines der bedeutendsten Gemeindeprojekte der vergangenen Jahrzehnte. Das Projekt vereint vier Teilvorhaben, die Grundlagen für die künftige Entwicklung von St. Moritz schaffen sollen.

Die vier Projekte umfassen die Altlastensanierung und Erschliessung des Areals, den Neubau eines Eissport- und Trainingszentrums, eine Park&Ride-Anlage sowie eine neue Wertstoffsammelstelle. Die Teilprojekte werden über mehrere Budgetjahre hinweg umgesetzt. Die Finanzierung bleibe so für die Gemeinde tragbar, betonte diese.

Das neue Eissport- und Trainingszentrum schafft eine moderne Infrastruktur, die über den Eissport hinausgeht. Neben professionellen Trainingsbedingungen für einheimische Vereine verschiedener Sportarten bietet die Halle Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Auch Athletinnen und Athleten, die St. Moritz als internationales Höhentrainingszentrum nutzen, sollen von der neuen Anlage und den erweiterten Trainingsmöglichkeiten profitieren.