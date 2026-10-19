Staatsanwaltschaft klagt zwei Basler Fussballfans in Winterthur an

Keystone-SDA

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Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat wegen eines Angriffs Anklage gegen zwei Basler Fussballfans erhoben. Sie sollen im März bei einem Fussballspiel in Winterthur einen Catering-Mitarbeiter verletzt haben.

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(Keystone-SDA) Während der Meisterschaftspartie zwischen dem FC Winterthur und dem FC Basel, soll es zwischen einem unbekannten Tatverdächtigen und dem 25-Jährigen Mitarbeiter im Catering-Bereich des Gästesektors des Stadions Schützenwiese zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Dies teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Anschliessend sollen sich die beiden Beschuldigten beteiligt haben. Ihnen wird vorgeworfen, den Mitarbeiter unter anderem mit Faustschlägen gegen den Kopf traktiert und dabei verletzt zu haben.

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Anhänger des FC Basel im Alter von 22 und 37 Jahren. Sie wurden wenige Tage nach der Tat in der Nordwestschweiz verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die dritte Person, die den Streit wohl ausgelöst hatte, konnte bis heute nicht identifiziert werden.

Für die beiden Beschuldigten beantragt die Staatsanwaltschaft mehrjährige Freiheitsstrafen wegen versuchter schwerer Körperverletzung und Angriffs. Bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.