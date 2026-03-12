Stadt Bern kann Volksschule Wankdorf sanieren

Keystone-SDA

Die Stadt Bern kann die Volksschule Wankdorf sanieren. Der Stadtrat hat am Donnerstagabend einen Baukredit von 6,8 Millionen Franken genehmigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Investition sei notwendig, sinnvoll und gut abgestimmt, sagte Stadtpräsidentin Marieke Kruit (SP). Das Projekt bringe die Schule energietechnisch zudem auf den neusten Stand und öffne das Areal für das Quartier, ergänzte Gemeinderätin Ursina Anderegg (GB).

Im Rat bestand zum Thema kaum Diskussionsbedarf. Entsprechend nahm er den Kredit deutlich mit 61 zu 6 Stimmen an, dagegen stimmte einzig die SVP-Fraktion.

Am Gebäudeensemble der Volksschule stehen vor allem im Erdgeschoss und im Dachbereich Sanierungsarbeiten an. Um Synergien zu nutzen, sollen zeitgleich Kanalisationsleitungen erneuert werden.

Um die Umgebung und das Spielangebot für Schule und Quartier aufzuwerten, soll ein Rollerpark entstehen. Dazu werden im Süden der Parzelle die Parkplätze aufgehoben.

Die Arbeiten starten voraussichtlich im dritten Quartal 2026. Für die betroffene Ganztagesbasisstufe sind während der Sanierung Räumlichkeiten im Schulhaus Breitfeld vorgesehen.

Das Ensemble der Volksschule Wankdorf entstand zwischen 1959 und 1961 und wurde in den 1970er-Jahren erweitert.