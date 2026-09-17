Stadt Bern schickt Wirtschaftsstrategie in die Vernehmlassung

Keystone-SDA

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Der Berner Gemeinderat hat erstmals einen übergeordneten Rahmen für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt präsentiert. Er schickte den Entwurf für die neue Wirtschaftsstrategie in die Vernehmlassung, wie er am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Das Papier bündelt laut der Mitteilung des Gemeinderats bestehende Strategien und definiert acht Handlungsfelder mit 26 konkreten Massnahmen. Die acht Handlungsfelder sind Werkplatz Bern, lebendige Innenstadt, Bildung und Arbeitsmarkt, soziale Verantwortung, Netto-Null und Kreislaufwirtschaft, Vernetzung und Ausstrahlung, Finanzpolitik sowie Lebensqualität.

Damit will die Stadt aktuellen Herausforderungen wie der Raumknappheit, dem Strukturwandel im Detailhandel, dem Fachkräftemangel, der künstlichen Intelligenz oder dem Klimawandel begegnen und den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Bern gezielt weiterentwickeln.

Die Stadt Bern sei ein bedeutender Bildungs- und Forschungsstandort und zähle rund 15’000 Unternehmen mit über 200’000 Beschäftigten, schreibt der Gemeinderat weiter. Auf eine Einwohnerin oder einen Einwohner kämen fast eineinhalb Beschäftigte. Das sei schweizweit der höchste Wert. Die Stadt übernehme damit eine zentrale Funktion für die gesamte Region.

Die Vernehmlassung dauert bis zum 30. Oktober.