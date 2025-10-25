Starke Rauchentwicklung nach mutmasslicher Brandstiftung in Liestal

Keystone-SDA

Ein Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Oristalstrasse in Liestal hat am Freitagabend für starke Rauchentwicklung gesorgt. Die Baselbieter Polizei geht aufgrund der bisherigen Erkenntnisse von Brandstiftung aus, wie sie am Samstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Brand brach gegen 8.00 Uhr in einem ehemaligen, dreistöckigen Firmengebäude aus, wie die Polizei Basel-Landschaft schreibt. Der Feuerwehr sei es gelungen, das Feuer nach rund einer halben Stunde unter Kontrolle zu bringen, die Löscharbeiten dauerten aber noch an.

Wegen der Rauch und Geruchsbelästigung wurde die Bevölkerung über eine Meldung des Alertswiss-Meldung informiert, wie es heisst. Die genaue Brandursache werde derzeit von Spezialisten untersucht.