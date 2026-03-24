Strasse in Weggis bleibt nach Hangbewegungen gesperrt

Keystone-SDA

Nach Hangbewegungen am Montag sperrte die Gemeinde Weggis die Tannenbergstrasse und einen Abschnitt der Zingelistrasse. Nach einer Neubeurteilung der Lage am Dienstag bleiben diese Massnahmen bis auf Weiteres bestehen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lage im Gebiet Windlochboden/Roseweid habe sich seit Montag «etwas beruhigt und teilweise stabilisiert», schrieb die Gemeinde in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag. Die Beurteilung nahmen die Gemeinde, Vertretungen des Kantons sowie Fachpersonen gemeinsam vor.

Derzeit werde die Installation eines elektronischen Messsystems geprüft, welches die Bewegungen im Gelände laufend registrieren soll. Diese könne umgesetzt werden, falls die Lage auch nach den für das Wochenende prognostizierten Niederschlägen ruhig bleibt. Weiterhin werde die Situation «engmaschig überwacht».

Am Montag kam es zu Hangbewegungen, wobei einzelne Bäume umfielen und sich grössere Steine lösten. Die Gemeinde evakuierte darauf ein Einfamilienhaus an der Zingelistrasse und verhängte die Strassensperren. Auf einem Abschnitt jener Strasse wurden in einem «besonderen Gefahrenbereich» Schutzelemente platziert, wie es in einer früheren Mitteilung hiess.

Bei neuen Erkenntnissen will die Gemeinde wiederum informieren. Weiterhin bittet die Gemeinde die Bevölkerung, das betroffene Gebiet nicht zu betreten.